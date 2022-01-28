КХЛ приняла решение по чемпионату с участием "Барыса"

Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы, сообщается на сайте лиги.

КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. "Против" проголосовали 16 из 24 клубов лиги.

Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Отметим, что "Барыс" на данный момент располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 47 матчах.