Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз "Рейтингу Букмекеров" на первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/21 "Металлург" - "Барыс". Он считает, что "Магнитка" проиграет и в дальнейшем вылетит из турнира.

Встреча пройдет 2 марта в Магнитогорске и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

"Как ни крути, но "Магнитка" является объективно самым слабым звеном в первой четверке Восточной конференции. Скажу даже, что, скорее всего, единственным звеном, вышибаемым уже на первом этапе плей-офф. В первую очередь это связано с теми волнами, которыми уральцы шли по регулярному чемпионату. Были серии ужасные, были времена отличные, но что-то незаметно, что к старту плей-офф магнитогорцы подошли на подъеме качества игры.

Правды ради, нельзя не вспомнить, что в предыдущие годы "Магнитка" неоднократно подходила к старту плей-офф, хромая на обе ноги и спотыкаясь через раз. Иногда такие мучения уральцев заканчивались почти сразу, но ведь случалось и так, что они так страдали и терпели аж до самого финала, а иногда и до Кубка Гагарина. Поэтому в отличие от, скажем, того же "Автомобилиста", который в этом плей-офф помрет, не родившись, "Магнитка" может выкинуть фортель. Но лично я закладываться на него не стану, даже с учетом того, что на первом этапе плей-офф на противоположной от магнитогорцев стороне площадки тоже будет ни разу не "Монреаль Канадиенс", а пробултыхавшийся весь сезон не пойми где и не пойми как "Барыс". Но у казахстанцев к концу регулярного сезона в игре стал пробиваться какой-то смысл, тогда как "Магнитка" его, похоже, совсем утратила.

Поэтому возьму на себя наглость вооружиться лопатой и начать рыть "Магнитке" укромную могилку в этом сезоне. Предсказав ей вылет уже на первом этапе в шести матчах. И первая неожиданность в этой серии может случиться уже в самом первом матче. В котором "Барыс" не просто победит, а еще и уложится в основное время, пусть и сделает это лишь с минимальным счетом", - отметил он.

Отметим, что "Металлург" завершил "регулярку" на третьем месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" стал шестым. С полным календарем игр первого раунда плей-офф с участием казахстанского клуба можно ознакомиться здесь.