В рамках обмена между "Барысом" и "Трактором" состав клуба из Астаны пополнил Дмитрий Николаев. Челябинский клуб получил денежную компенсацию, передают Vesti.kz.

Обозреватель "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис прокомментировал этот переход.

"Вратарь Дмитрий Николаев отправился из "Трактора" в "Барыс". Цена вопроса символическая - 1000 рублей. Разумеется, в Челябинске не произошло массового помутнения сознания. Дело в сосуществовании определённых договорённостей и чистой экономике. Когда в прошлый дедлайн голкипер сменил "Спартак" на "Трактор", то сильно помог своей новой команде. Но для того, чтобы сохранить Николаева у себя с концами, уральский клуб должен был доплатить 40 миллионов рублей. В нынешних условиях это непосильная сумма для челябинцев, а переговоры к консенсусу не привели. Неплохо в "Тракторе" заиграл Хенрик Хаукеланд. Сергей Мыльников, летом решивший свою старую проблему со здоровьем, закроет роль второго вратаря за умеренную зарплату. С ним не стали расставаться летом, держа в уме возможную ситуацию с Николаевым.

О том, насколько участники процесса нарушили спортивный дух или даже регламент, пусть расскажут умные люди из соответствующего департамента КХЛ. Случай далеко не первый. Совсем недавно на схожих условиях перешёл из "Авангарда" в "Ладу" вратарь Андрей Мишуров. В данной связи оставлю сделку без привычной оценки. Только резюмирую, что "Барысу" повезло. Николаев ему поможет и разгрузит Андрея Шутова. Соответственно, американец Хантер Шепард отправляется на выход", - написал он в своём телеграм-канале.

Николаев также играл за СКА и "Спартак". В нынешнем сезоне в составе челябинцев одержал шесть побед в десяти матчах и провёл одну буллитную серию, пропуская в среднем по 2,2 шайбы. Процент отражённых бросков составляет 92,8.

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведёт на своём льду с магнитогорским "Металлургом" 15 ноября.