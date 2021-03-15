Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт и комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков подвел итоги серии "Металлург" - "Барыс".

Противостояние завершилось победой магнитогорского клуба со счетом 4-2 (7:4, 1:2 ОТ, 2:1, 2:4, 5:1, 5:3). "Магнитка" во втором раунде плей-офф сыграет с омским "Авангардом".

"Предполагали, что будут тяжелые игры с точки зрения результативности, но первая игра получилась такой, какой мало ожидали. Отметил бы интересную ситуацию с вратарями, серию начинали Василий Кошечкин и Хенрик Карлссон, а уже завершали Юхо Олкинуора и Йони Ортио. Показатель того, как меняются вещи и как реагируют тренеры.

"Барыс" в плей-офф начал играть со зрителями, и это помогло команде. Игры были равные, моментов было много у тех и других, хоккей был открытым, очень много решило большинство, особенно в последней игре, когда "Магнитка" решила исход матча. У уральцев пять человек набрали пять и более очков, что говорит о ровности состава. Неплохой задел перед следующим раундом. Казахстанской команде не хватало в начале Кертиса Волка, а потом других травмированных игроков. В целом центральные нападающие сыграли не лучшим образом.

В целом серия была очень хорошей с точки зрения борьбы, получилась драка на славу. Уважение Юрию Михайлису, всегда должны быть такие серии - без скандалов, атакующий интересный хоккей.

Ключевая игра

Самой важной стала последняя игра, которая стала удивительной с точки зрения того, что четыре шайбы "Металлурга" были заброшены в большинстве, решала в ПП. "Барыс" через броски пытался вытащить игру, глубины состава не хватило. "Барыс" заслуживал большего, эта серия могла спокойно завершиться в семи играх. В конце Кирилл Панюков имел шанс сравнять счет, но здорово сыграл Олкинуора.

Герои серии

Кирилла Панюкова постепенно начали внедрять в состав с середины сезона. Семь (4+3) очков в шести матчах, в тройке лучших бомбардиров всего плей-офф. Отметил бы еще Дмитрия Шевченко, который очков не набрал, но он был хорош в силовой борьбе и сделал 23 хита. Даррен Диц, как всегда, был на виду, именно он нанес самый сильный голевой бросок первого раунда - 163,8 км/ч.

У "Магнитки" здорово сыграл Юхо Олкинуора, особенно в третьем и шестом матчах. В последней игре он сделал несколько хороших сэйвов в конце. Николай Прохоркин набрал шесть (3+3) очков, нанес 18 бросков, выиграл 62,3 процента на точке и сделал большой вклад. В свои 39 лет Сергей Мозякин продолжает показывать свой класс, бросок никуда не делся, быстро подстраивается под шайбу, куда он смотрит - туда шайба и летит.

Николай Голдобин перед серией не был в составе, начал ее в четвертом звене, переживал по этому поводу, но с первой же игры все пошло как нужно. Сейчас видно, для чего его брали, он берет игру на себя, хорошо взаимодействует с Прохоркиным и чувствует себя на своем месте", - приводит его слова сайт КХЛ.

Напомним, что это был дебютный год казахстанца Юрия Михайлиса на посту главного тренера "Барыса". При этом из-за пандемии коронавируса столичная команда не смогла вовремя начать подготовку к сезону.