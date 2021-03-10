Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз "Рейтингу Букмекеров" на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/21 "Металлург" - "Барыс".

Встреча пройдет сегодня, 10 марта, в Магнитогорске и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

"Несмотря на то, что "Магнитка" на первом этапе плей-офф играет чуть слабее, чем ожидалось, а "Барыс", в свою очередь, выглядит чуть бодрее, чем от него ожидалось, серия идет по намеченному плану и полностью совпадает с прогнозом автора этих строк, выданным на-гора еще перед стартом плей-офф. То есть 2-2 после четырех матчей и по победе на душу населения дома и на выезде.

В том же самом прогнозе, если вы помните, я ненавязчиво намекнул, что следующие два матча "Магнитка" должна выиграть и завершить серию в солнечном Казахстане. Сейчас уверенность в этом результате немного уменьшилась, но от этого общая победа магнитогорцев не выглядит отдаленнее. Они все равно возьмут эту серию, не мытьем, так катаньем. И уж точно должны выиграть пятый матч. Во-первых, потому, что для "Магнитки" он будет домашним. А во-вторых, потому, что пятым. Ибо великую статистику, согласно которой победитель пятого матча в серии до четырех побед берет серию в 86 процентах, никто не отменял.

Поэтому, несмотря на какую-то четвертьфинальную недоделанность "Магнитки", я все-таки прогнозирую ее победу в пятом матче. Причем даже в основное время, пусть и с минимальным перевесом. Не исключаю даже большого количества заброшенных шайб, но преимущество "Магнитки" в счете в итоге все равно окажется мизерным", - отметил он.

Отметим, если "Барыс" выиграет серию с "Магниткой", то во втором раунде сыграет с казанским "Ак Барсом". В следующую стадию турнира также отобрались московский ЦСКА и ярославский "Локомотив".