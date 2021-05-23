Экс-игрок клуба КХЛ и сборной Чехии скончался в возрасте 32 лет

Бывший хоккеист ханты-мансийской "Югры" и сборной Чехии Марек Трончински скончался на 33-м году жизни, сообщает Hokej.cz. Причины смерти защитника пока неизвестны.

Трончински выступал в КХЛ за "Югру" и братиславский "Слован" в 2012-2014 годах. Хоккеист провел в лиге 93 матча, набрал 37 очков (12 шайб + 25 передач). Также он играл в чемпионате Чехии и становился серебряным призером местной экстралиги в сезоне-2014/15.

В составе сборной Чехии Трончински привлекался к матчам Евротура.

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