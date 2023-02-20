Экс-форвард "Барыса" стал самым дорогим игроком КХЛ

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Сегодня 13:47
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Самые дорогие игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2022/23 - Корбэн Найт ("Авангард") и Максим Шалунов ("Локомотив"). Их зарплата без учета бонусов составляет 90 миллионов рублей в год, сообщает "Спорт Экспресс".

В топ-5 входят также Владимир Ткачев ("Авангард"), Александр Радулов ("Ак Барс") и Антон Бурдасов ("Трактор") с зарплатой по 80 миллионов рублей в год. Следом идет Дмитрий Яшкин из СКА (77).

В топ-240 самых дорогих игроков КХЛ попали 79 иностранцев (по девять - из Беларуси и Казахстана, они не считаются легионерами).

Среди них 32 представителя Канады, по 9 - Казахстана, США и Беларуси, 6 - Словакии, 4 - Швеции и Китая, 3 - Чехии, по одному - Франции, Финляндии и Германии.

Напомним, 32-летний Найт выступал за казахстанский "Барыс" в период 2019-2020 годов, после чего перешел в омский "Авангард".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

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