ХК "Барыс" представил новый видеоблог "Вне игры", ведущим которого является комментатор Александр Олейник. Серия посвящена пятому матчу противостояния с "Металлургом" в первом раунде плей-офф КХЛ.

Клуб показал закулисье, начиная с вылета из Нур-Султана. Болельщики могут узнать, что едят хоккеисты во время перелета, почему Самат Данияр мог обидеться на Валерия Орехова, кто тащит первое звено, а также как между играми восстанавливает голос Юрий Михайлис.

Напомним, "Барыс" проиграл матч на выезде и счет в серии стал 3-2 в пользу "Магнитки". Шестой матч состоится в Нур-Султане 12 марта. Серия играется до четырех побед.