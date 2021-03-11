Что едят хоккеисты, где лучшие места на борту и кто тащит первое звено? Закулисье пятого матча плей-офф "Барыса" с "Металлургом"

Вышел новый выпуск блога "Вне игры".

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:26

ХК "Барыс" представил новый видеоблог "Вне игры", ведущим которого является комментатор Александр Олейник. Серия посвящена пятому матчу противостояния с "Металлургом" в первом раунде плей-офф КХЛ.

Клуб показал закулисье, начиная с вылета из Нур-Султана. Болельщики могут узнать, что едят хоккеисты во время перелета, почему Самат Данияр мог обидеться на Валерия Орехова, кто тащит первое звено, а также как между играми восстанавливает голос Юрий Михайлис.

Напомним, "Барыс" проиграл матч на выезде и счет в серии стал 3-2 в пользу "Магнитки". Шестой матч состоится в Нур-Султане 12 марта. Серия играется до четырех побед.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург
Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:26
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