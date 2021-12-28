Магнитогорский "Металлург", являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина, подписал контракт с форвардом Линусом Виделлем. Соглашение между клубом и 36-летним шведом заключено до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба "Магнитки".

Текущий игровой год Виделль начинал в составе "Юргордена" из шведской лиги. В КХЛ успел поиграть за "Югру", "Северсталь", рижское "Динамо", "Торпедо", "Куньлунь Ред Стар", "Трактор" и "Барыс". Помимо КХЛ, форвард играл в Швеции, где выступал за "Седертелье", АИК и "Хальмстад Хаммерс".

Три последних сезона в КХЛ для него сложились вполне результативно: в сезоне-2018/19 Линус защищал цвета рижского "Динамо", где в 49 матчах набрал 48 очков (24+24), а затем перешел в "Барыс": сезон-2019/20 - 42 игры, 34 очка (11+23); сезон-2020/21 - 65 игр, 41 очко (10+31).

Отметим, что "Металлург" лидирует в Восточной конференции КХЛ, набрав 66 очков в 43 матчах.