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Диц уходит? "Барыс" пережил драку одноклубников, но снова потерял защитников в КХЛ

Диц уходит? "Барыс" пережил драку одноклубников, но снова потерял защитников в КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

"Барыс" предоставил отдых лидерам команды Даррену Дицу и Олле Альсингу, тогда как в борьбе за выход в плей-офф выиграл пару домашних матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Обоих игроков линии обороны можно отнести к фаворитам - Диц набрал 20 (9+11) очков, а Альсинг добавил еще семь (2+5) баллов. Защитники входили в топ-4, но сейчас оба хоккеиста выбыли по медицинским причинам (по официальной версии). Они реально травмированы и не могут играть?

Скорее всего, что причина серьезная, ведь отказываться от двух ключевых исполнителей в момент, когда "Барыс" испытывает проблемы в достижении результата, непозволительная роскошь. Причин может быть как минимум две и каждая - правдоподобна.

Истории про проблемы со здоровьем удобна всем. Хоккеисты в каждом игровом эпизоде могут травмироваться и выбыть из строя. Все логично. Вторая - хуже. Речь о нездоровой атмосфере в раздевалке, поскольку легионеры в "Барысе" всегда на особом счету.

Быстрый поединок Никиты Клещенко с Джесси Блэкером на тренировке еще не забыт. 69-й номер нокаутировал партнера прямо на льду, а это вряд ли свидетельствует о легком недопонимании. И суть тут не в суммах в контрактах игроков, а в производительности и самопожертвовании. 

А у Дица сейчас явная черная полоса. Он все еще может набрать 40-50 очков за сезон, но с лидером на площадке забито всего 15 голов (если верить статистике). Тут нужно учесть, что средний его результат за чемпионат свыше 34 голов. Отдельный история - провальный показатель полезности ("-19").

За все время выступления Дица в "Барысе" - это худший результат. Если "Барыс" не расстанется с 28-летним лидером из-за его неподъемного контракта для потенциальных работодателей, то дать ему время на перезагрузку, правильный ход. Альсинг, возможно, пошел в дуэте с 44-м номером - для поддержки. У него, кстати, девятый номер, как был у Блэкера.

Но Диц, как и Альсинг, нужны "Барысу", ведь кадровые проблемы никуда не ушли даже после побед. Столичная команда не сможет держать такой темп и обязательно кого-то из обоймы потеряет. Ждем возвращение защитников в первых играх декабря, как-никак "Барыс" даже драку одноклубников на тренировке пережил, а тут рукоприкладства, кажется, не было. Только травмы. Остальное - слухи.

Топ-трансферы для "Барыса". Легионеры принесли первые очки в КХЛ

Напомним, до завершения домашней серии столичный клуб сыграет еще два матча - с "Витязем" (27 ноября) и московским "Динамо" (2 декабря). В "Барысе" сделали заявление об отсутствии в составе капитана команды Даррена Дица.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен

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