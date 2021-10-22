Дебютный гол и более 20 "хитов", или как в "Барысе" начали карьеру новички из Казахстана

Казахстанский форвард-дебютант Кирилл Савицкий совершил более двух десятков силовых приемов в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а три других новобранца пока не могут закрепиться в основном составе. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В межсезонье столичный клуб обратил внимание на внутренний рынок после неплохого выступления на чемпионате мира-2021. В первую очередь из "Сарыарки" и "Торпедо" пригласили вратарей. В "Барыс" приехали Андрей Шутов с Никитой Бояркиным, но только последний получил игровое время.

23-летний голкипер принял участие в пяти встречах, где отразил 89,7 процента бросков, коэффициент надежности - 4.13. Шутов, которому тоже 23 года, пару раз попал в заявки на матч, а его ровесник, защитник Адиль Бекетаев, начал сезон в чемпионате Казахстана.

В десяти встречах набрал шесть (2+4) очков. А наилучших результатов добился 26-летний Савицкий, который, помимо 21 силового приема, набрал в новой лиге семь (1+6) очков в 17 встречах. Также на его счету десять заблокированных бросков и четыре спровоцированных фола.

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Добавим, что сегодня, 22 октября, "Барыс" на своем льду сыграет с ярославским "Локомотивом", а еще через два дня - с "Северсталью" из Череповца.

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