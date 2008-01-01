Капитан столичного хоккейного клуба "Барыс" Даррен Диц впервые сел за руль в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz. 27-летний уроженец канадской провинции Альберта, ныне выступающий за сборную Казахстана по хоккею, имеет большой опыт в управлении не только обычными авто, но и гоночными. Однако в Казахстане до недавнего времени ему приходилось ездить только в качестве пассажира.

Лидер "Барыса" проехался по центральным улицам Нур-Султана за рулем большого американского внедорожника Chevrolet Tahoe, который предоставили дилеры Chevrolet специально для записи большого интервью корреспонденту Tengrinews.kz.

"Признаюсь, что первые десять минут я был в напряжении. Конечно, тут есть свои отличия от того, как водят в Канаде. Но я быстро привык. Ну и за рулем этого здоровяка ничего не страшно", - поделился впечатлениями Даррен.

Мало кто знает, но автомобили для казахстанского хоккеиста - давнее увлечение. Вместе со своей семьей он участвовал в различных соревнованиях по драг-рейсингу. В интервью он рассказал о детстве в Канаде, своей семье, воспитании лидерских качеств и своей первой машине.

Планирует ли Даррен продолжать участие в гонках в дисциплине драг-рейсинг? Какой автомобиль выбрал бы капитан "Барыса" для путешествий по Казахстану? Об этом и многом другом читайте в интервью с Дарреном Дицем на Tengrinews.kz.