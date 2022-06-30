Даррен Диц вернется в Казахстан. Подробности

Защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц, который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, привезет трофей в Нур-Султан. Об этом сообщает пресс-служба "Барыса".

Встреча с болельщиками состоится 6 июля на "Барыс-Арене" (фойе третьего этажа). Каждый желающий сможет сфотографироваться с Дицем и Кубком, а также получить автограф хоккеиста.

Запуск на арену будет осуществляться с центрального входа. Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00.

Напомним, Диц перешел в ЦСКА в декабре 2021 года. Взамен "Барыс" получил денежную компенсацию.

За четыре с половиной сезона в казахстанском клубе Диц забросил 67 шайб и отдал 107 результативных передач.