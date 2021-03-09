Один даже гол забивал, или как вратари "Барыса" набрали очки в Кубке Гагарина

Вратари "Барыса" Хенрик Карлссон и Йони Ортио не только отражают атаки соперников, но и отметились в нападении в серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". О достижениях голкиперов столичного клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.

37-летний Карлссон открывал серию с магнитогорцами и отыграл 53 минуты. Столичный клуб матч проиграл (4:7), но вратарь сумел отдать шестую голевую передачу в КХЛ. В плей-офф игрок сборной Казахстана отличился впервые: голкипер остановил шайбы для Даррена Дица, а капитан "Барыса" вывел на бросок Фила Варона.

Для 29-летнего финского хоккеиста набранное очко тоже не стало первым: за "Витязь" на счету Ортио три (1+2) балла, но все они добыты в регулярном чемпионате. В голевом эпизоде Йони выводил шайбу из зоны, а Кирилл Панюков отправил ее в пустые ворота соперника, установив окончательный счет (4:2).

Самый грубый в Кубке Гагарина? Как четвертый матч "Барыса" с "Металлургом" ворвался в топ-10 плей-офф КХЛ

Добавим, что серия "Барыса" с "Металлургом" продолжится завтра, 10 марта, в Магнитогорске. Противостояние продолжится при счете 2:2, а некоторые встречи вошли в список самых грубых. Результат в дуэли мог бы быть другим, а российская команда хочет вывести из игры некоторых лидеров столичного клуба.

Могли выигрывать 3:1, или в чем "Барыс" навязывает борьбу в серии против "Металлурга" в Кубке Гагарина

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне