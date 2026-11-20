Астанинский "Барыс" потерпел поражение от омского "Авангарда" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошёл в Омске и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

У победителей дубль оформил Джошуа Ливо (11-я и 15-я минуты), а также отличился Эндрю Потуральски (22-я). У проигравших одну шайбу отыграл Ансар Шайхмедденов (32-я).

Для астанчан это поражение стало вторым подряд. В предыдущей игре они проиграли на выезде уфимскому "Салавату Юлаеву" (3:5). На данный момент казахстанский клуб с 29 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, где "Авангард", набрав 34 очка, поднялся на вторую строчку.

Следующие две игры в КХЛ "Барыс" проведёт на своём льду с минским "Динамо" (22 ноября) и череповецкой "Северсталью" (25 ноября).