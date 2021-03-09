Нападающий "Барыса" Мэтт Фрэттин прокомментировал домашнюю победу команды над магнитогорским "Металлургом", которая позволила сравнять счет в серии, передает сайт столичного клуба. Он рассказал, как в команде обсуждали, что забивать нужно с любых позиций.

- Хорошая домашняя игра для нас. Нам была нужна эта победа, особенно после поражения. Мы играли в свою игру все три периода, как и было необходимо. Забили хороший гол в большинстве. После третьей заброшенной шайбы старались придерживаться своей игры.

- Насколько была важна шайба, заброшенная за секунду до перерыва?

- Мы весь матч разговаривали о том, что нужно забивать с любых позиций, использовать отскоки. Это было очень важно. Забросили две шайбы, сравняли счет. Хорошо, что сегодня забил и Джесси Блэкер. Он видел, как Роман Старченко борется на "пятаке", и сделал бросок. И в этот момент может произойти все что угодно. Так что и второй гол был очень важен в такой ключевой игре.

- Расскажи о своих эмоциях, ведь уже второй матч вы играете с болельщиками.

- Мы скучали по нашим болельщикам. Они очень громко поддерживали нас. Весь стадион реагирует, когда появляется какой-то момент. Это дает дополнительную энергию. Мы победили сегодня. Впереди еще одна игра дома с болельщиками. Спасибо им за поддержку.

Напомним, "Барыс" и "Магнитка" ведут борьбу в первом раунде плей-офф. Счет в серии до четырех побед 2-2. Следующий матч команды проведут завтра, 10 марта, в Магнитогорске.