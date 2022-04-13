"Барысу" нашли нового тренера

Казанский "Ак Барс" принял решение не продлевать контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, в связи с чем "БИЗНЕС Online" поразмышлял на тему его дальнейшей карьеры, выбрав казахстанский "Барыс" как один из возможных вариантов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" занял восьмое место и вышел в Кубок Гагарина, где в первом раунде проиграл магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).

"Также можно назвать вариант с "Барысом". Казахстанцев сложно назвать топ-клубом, но у них всегда неплохой бюджет в КХЛ, и он борется за высокие позиции на "Востоке". В сезоне-2019/20 "Барыс", например, завершил регулярный чемпионат на втором месте. То есть вариант с казахстанской командой вряд ли будет считаться шагом назад для Квартальнова. К тому же, учитывая ситуацию в России, Казахстан сейчас выглядит намного привлекательнее местом проживания и работы. Последние сезоны "Барыс" тренировал Юрий Михайлис, но не добился существенных результатов, и была информация, что он может покинуть свой пост. По некоторым данным, в "Барсе" недовольны работой главного тренера и могут сделать выводы. Однако пока все это лишь предположения, никаких реальных предложений к Квартальнову от "Барыса" не поступало", - говорится в тексте.

Напомним, что "Ак Барс" также вылетел в первом раунде, уступив омскому "Авангарду" (2-4 в серии).

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