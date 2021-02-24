У "Барыса" снова сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ

Некоторые команды на "Востоке" поменялись местами.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 08:18

Уфимский "Салават Юлаев" поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произошло после гостевой победы над рижским "Динамо", которую команда одержала со счетом 3:1.

"СЮ" сместил с третьего на четвертое место магнитогорский "Металлург" и теперь является потенциальным соперником "Барыса" по первому раунду плей-офф. Казахстанский клуб накануне поднялся на шестое место на "Востоке".

Напомним, что до конца регулярного чемпионата казахстанской команде осталось провести два матча на выезде - 25 февраля против китайского "Куньлунь РС" и 27-го против омского "Авангарда".

Метки:
Барыс в КХЛ Салават Юлаев
Хоккей КХЛ
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Сегодня 08:18
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