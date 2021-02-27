"Барыс" завершил "регулярку" КХЛ: забил первым, но пропустил от Ковальчука и проиграл "Авангарду"

Казахстанский "Барыс" потерпел поражение от омского "Авангарда" в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Балашихе и завершилась со счетом 5:2 в пользу "ястребов". При этом первыми счет в матче открыли гости. Уже на второй минуте Кирилл Панюков вывел "Барыс" вперед, реализовав численное преимущество.

Однако "Авангард" еще до перерыва усилиями Ильи Ковальчука (17-я) в большинстве сравнял счет, а через 43 секунды после начала второго периода Сергей Толчинский вывел вперед уже омичей.

В начале заключительного периода команды обменялись голами. Сначала на 41-й минуте отличился Даррен Диц, а спустя две минуты Толчинский оформил дубль. На 54-й минуте Денис Зернов забросил четвертую шайбу в ворота "Барыса", а за 23 секунды до сирены Егор Чинахов установил окончательный счет.

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После этой игры "Барыс" с 69 очками после 60 игр остался на шестом месте в таблице Восточной конференции. "Авангард" (84) идет вторым на "Востоке".

Соперник "Барыса" по первому раунду плей-офф КХЛ определится позднее.