Астанинский "Барыс" одержал волевую победу над санкт-петербургским СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей. При этом первыми вперёд вышли хозяева льда, но астанчане в дальнейшем не только отыгрались, но и оформили убедительную победу.

У проигравших отличились Егор Савиков (9-я минута), Василий Глотов (19-я), Амир Нугманов (55-я) и Никита Дишковский (60-я). У победителей шайбы забросили Тайс Томпсон (10-я), Асанали Саркенов (14-я, 54-я), Джейк Масси (27-я), Алихан Омирбеков (40-я), Самат Данияр (56-я) и Всеволод Логвин (57-я).

СКА после этого поражения занимает девятое место в таблице Западной конференции с 30 очками, а "Барыс" располагается на седьмой строчке таблицы "Востока" с 33 баллами.

Следующие игры в КХЛ казахстанский клуб также проведёт на выезде - против нижнекамского "Нефтехимика" 29 ноября и екатеринбургского "Автомобилиста" 1 декабря.