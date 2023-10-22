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Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барыс" выступил с заявлением по двум хоккеистам

"Барыс" выступил с заявлением по двум хоккеистам
©hcbarys.kz

Сегодня, 22 октября, астанинский "Барыс" сыграет с пекинским "Куньлунем" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Мытищах и начнется в 20:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

Как информирует пресс-служба астанчан, в предстоящем матче не сыграют Роман Старченко, который пропустит некоторое время, и Алихан Омирбеков.

При этом в лазарете казахстанского клуба по-прежнему находятся Алекс Грант и Самат Данияр.

Напомним, что в последнем матче КХЛ "Барыс" обыграл на выезде "Сочи" (5:3) и прервал 3-матчевую серию поражений.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сочи ХК

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