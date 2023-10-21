"Барыс" обыграл "Сочи" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Астанинский "Барыс" одержал победу над "Сочи" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась победой казахстанского клуба со счетом 5:3.

У победителей забивали Кирилл Савицкий (14-я минута), Райли Барбер (19-я), Понтус Оберг (37-я, 59-я) и Батырлан Муратов (47-я).

У проигравших шайбы забросили Сергей С. Попов (35-я), Джесси Грэм (39-я) и Матвей Мичков (60-я).

Благодаря этому успеху хоккеисты Галыма Мамбеталиева прервали серию из трех поражений в матчах с тольяттинской "Ладой" (1:2), магнитогорским "Металлургом" (3:4 ОТ) и ярославским "Локомотивом" (0:6).

После этого противостояния команды остались на своих местах в таблице - "Сочи" (23 очка) на шестом в Западной конференции, а "Барыс" (18 очков) на 11-м в Восточной конференции.

Следующую игру астанчане проведут на выезде с пекинским "Куньлунем" 22 октября.

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