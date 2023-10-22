"Куньлунь" - "Барыс": прямая трансляция матча в КХЛ

Сегодня, 22 октября, астанинский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит пекинский "Куньлунь Ред Стар", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Мытищах и начнется в 20:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Куньлунь" занимает предпоследнее, десятое место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 23 матчах. "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции, в активе астанчан 18 очков после 21 игры.

Напомним, что в последнем матче КХЛ "Барыс" обыграл на выезде "Сочи" (5:3) и прервал 3-матчевую серию поражений.

В лазарете казахстанского клуба по-прежнему находятся Алекс Грант и Самат Данияр.

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