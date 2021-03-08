"Барыс" выставил Волка на четвертый матч серии с "Металлургом" в плей-офф КХЛ

Тренерский штаб ХК "Барыс" определился с составом на четвертый матч серии с магнитогорским "Металлургом" в рамках первого раунда плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Юрий Михайлис выставил на игру следующий состав:

Ортио (Карлссон).

Маклюков - Диц, Панюков - Вароне - Фрэттин

Хетерингтон - Шалапов, Старченко - Виделль - Петухов

Линтуниеми - Блэкер, Лилья - Волк - Михайлис

Шевченко - Шестаков - Акользин, Мусоров

Встреча команд пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 17:00 по столичному времени. Прямая трансляция доступна здесь.

После трех игр счет в серии 2-1 в пользу "Магнитки".