"Барыс" выставил Волка на четвертый матч серии с "Металлургом" в плей-офф КХЛ

Игра пройдет в Нур-Султане.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 16:40

Тренерский штаб ХК "Барыс" определился с составом на четвертый матч серии с магнитогорским "Металлургом" в рамках первого раунда плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Юрий Михайлис выставил на игру следующий состав:

Ортио (Карлссон).

Маклюков - Диц, Панюков -  Вароне - Фрэттин
Хетерингтон - Шалапов, Старченко - Виделль - Петухов
Линтуниеми - Блэкер, Лилья - Волк - Михайлис
Шевченко - Шестаков - Акользин, Мусоров

Встреча команд пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 17:00 по столичному времени. Прямая трансляция доступна здесь.

После трех игр счет в серии 2-1 в пользу "Магнитки".

Метки:
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Хоккей КХЛ
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Вчера 16:40
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