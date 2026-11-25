Астанинский "Барыс" на своём льду обыграл череповецкую "Северсталь" со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Все голы забили во втором периоде

Первый период встречи прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на четвёртой минуте второго отрезка: отличился нападающий "Барыса" Логан Дэй.

Однако уже на восьмой минуте Егор Степанов восстановил равновесие, забросив шайбу в ворота хозяев. А на 17-й минуте Джастин Бэйли вновь вывел астанчан вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

"Барыс" поднялся в зону плей-офф

В заключительном периоде команды не смогли изменить счёт. В итоге "Барыс" одержал домашнюю победу и набрал 31 очко, поднявшись на восьмое место в Восточной конференции, которое замыкает зону плей-офф КХЛ.

"Северсталь" с 38 очками располагается на третьей строчке Запада.