"Барыс" выбрал вратаря на матч КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Сегодня, 15 ноября, столичный "Барыс" проведет матч с уфимским "Салаватом Юлаевым" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Уфе и начнется в 19:00 по времени Астаны.

"Салават Юлаев" - "Барыс": прямая трансляция матча КХЛ

Тренерский штаб казахстанского клуба доверил место в воротах Андрею Шутову.

Состав гостей выглядит так:

"Салават Юлаев", имея в активе 31 балл, занимает четвертое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 16 очками находится на предпоследней, 11-й строчке.

Ранее стало известно, почему "Барыс" не расторг контракт со шведским вратарем Юханом Маттссоном, подробности - тут.