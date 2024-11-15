"Барыс" выбрал вратаря на матч КХЛ с "Салаватом Юлаевым"
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Сегодня, 15 ноября, столичный "Барыс" проведет матч с уфимским "Салаватом Юлаевым" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Сегодня, 15 ноября, столичный "Барыс" проведет матч с уфимским "Салаватом Юлаевым" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Встреча состоится в Уфе и начнется в 19:00 по времени Астаны.
"Салават Юлаев" - "Барыс": прямая трансляция матча КХЛ
Тренерский штаб казахстанского клуба доверил место в воротах Андрею Шутову.
Состав гостей выглядит так:
"Салават Юлаев", имея в активе 31 балл, занимает четвертое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 16 очками находится на предпоследней, 11-й строчке.
Ранее стало известно, почему "Барыс" не расторг контракт со шведским вратарем Юханом Маттссоном, подробности - тут.
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