"Салават Юлаев" - "Барыс": прямая трансляция матча КХЛ

Сегодня, 15 ноября, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде с "Салаватом Юлаевым", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Уфе начнется в 19:00. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 18:50.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

"Салават Юлаев" с 31 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, а "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке, набрав 16 баллов.

Напомним, в последнем матче астанчане на выезде обыграли "Нефтехимик" (2:1 ОТ). Текущую выездную серию столичный клуб завершит 17 ноября матчем против ХК "Сочи".