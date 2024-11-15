"Салават Юлаев" - "Барыс": прямая трансляция матча КХЛ
©ХК "Барыс"
Сегодня, 15 ноября, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде с "Салаватом Юлаевым", сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 15 ноября, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде с "Салаватом Юлаевым", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Уфе начнется в 19:00. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 18:50.
Прямая трансляция на телеканале Qazsport
"Салават Юлаев" с 31 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, а "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке, набрав 16 баллов.
Напомним, в последнем матче астанчане на выезде обыграли "Нефтехимик" (2:1 ОТ). Текущую выездную серию столичный клуб завершит 17 ноября матчем против ХК "Сочи".
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