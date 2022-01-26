"Барыс" возобновил тренировки. Михайлис ждет новостей от КХЛ

"Барыс" возобновил тренировки на домашней арене. Команда провела втягивающее занятие в тренажерном зале, после чего вышла на лед, сообщает пресс-служба клуба.

О текущей ситуации в команде рассказал главный тренер Юрий Михайлис.

"Все ребята немного отдохнули, провели время с семьями, перезагрузились. Так что с новыми силами и эмоциями приступаем к работе. Возобновили тренировки, сейчас много внимания будем уделять физическому состоянию игроков. Нам предстоит вернуть те кондиции, которые были до этой вынужденной паузы. Медицинский штаб постоянно держит на контроле здоровье хоккеистов.

Пока мы наметили два четырехдневных цикла, предстоит хорошо поработать. Будем выстраивать тренировочный процесс исходя из дальнейших планов лиги. Конечно, все мы с нетерпением ждем новостей от КХЛ.

Пользуясь случаем, мы бы хотели поздравить Томаша Юрчо. Будем по возможности следить за его выступлением на Олимпийских играх. Всегда приятно, когда игроки представляют свои сборные на международной арене. Хочу пожелать Томашу удачи, результативных игр и, самое главное, обойтись без травм", - сказал он.

Отметим, что "Барыс" располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 47 матчах.