"Барыс" вел в счете, но проиграл "Металлургу" второй матч в серии плей-офф КХЛ

"Барыс" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в третьем матче серии плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Барыс" вышел вперед на 15-й минуте, когда в меньшинстве забил Якоб Лилья. Но во втором периоде на 24-й и 27-й минутах Николай Голдобин и Егор Мартынов принесли вторую победу "Металлургу" в серии.

Следующий матч пройдет также в Нур-Султане - 8 марта в 17:00. Победитель будет определен по итогам четырех побед одной из команд. После трех матчей "Металлург" впереди - 2:1.