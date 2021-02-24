"Барыс" в деле. Определились все участники плей-офф КХЛ

Определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), куда также пробился казахстанский "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Западной конференции в восьмерку сильнейших пробились ЦСКА, СКА, "Динамо" (Москва), "Локомотив", "Йокерит", "Динамо" (Минск), "Северсталь", "Спартак".

На "Востоке" за Кубок Гагарина, помимо "Барыса", поборются также "Ак Барс", "Авангард", "Салават Юлаев", "Металлург", "Трактор", "Автомобилист" и "Торпедо".

На данный момент "Барыс" занимает шестое место и попадает на "Салават Юлаев". До конца "регулярки" казахстанской команде осталось провести два матча - против "Куньлунь Ред Стар" (25 февраля) и "Авангарда" (27).