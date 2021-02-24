"Барыс" узнал предварительное расписание игр плей-офф Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила предварительную сетку матчей первого раунда Кубка Гагарина.

Окончательная сетка первого раунда станет известна после итогового распределения мест среди участников плей-офф.

"27 февраля завершится очередной регулярный чемпионат КХЛ, после которого 16 лучших клубов вступят борьбу за Кубок Гагарина. Уже известны все клубы, вышедшие во вторую часть чемпионата.

В каждой конференции серии матчей 1/4 финала проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей - семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой проводятся на полях клубов, имеющих более высокий номер посева.

В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева играет с наиболее низким, второй по счету - с предпоследним, и так далее.

Предварительное расписание плей-офф:

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта - сроки серий пар 2-7, 3-6;

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта - сроки серий пар 1-8, 4-5.

Вне зависимости от занятой позиции по итогам регулярного чемпионата:

- серия первого раунда плей-офф с участием омского "Авангарда" возьмет старт 2 марта;

- серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА (начинающего плей-офф дома) и "Спартака" (начинающего в гостях) начнутся в один день в связи с тем, что их домашней площадкой является "ЦСКА Арена", - говорится в тексте.

Напомним, что на "Востоке" за Кубок Гагарина, помимо "Барыса", поборются также "Ак Барс", "Авангард", "Салават Юлаев", "Металлург", "Трактор", "Автомобилист" и "Торпедо".

На данный момент "Барыс" занимает шестое место и попадает на "Салават Юлаев". До конца "регулярки" казахстанской команде осталось провести два матча - против "Куньлунь Ред Стар" (25 февраля) и "Авангарда" (27 февраля).