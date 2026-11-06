"Барыс" упустил преимущество в две шайбы и проиграл матч КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от владивостокского "Адмирала" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льдя. При этом гости вели 2:0 по ходу матча, однако "Адмирал" в дальнейшем сумел не только отыграться, но и вырвать победу.

У астанчан отличились Асанали Саркенов (6-я минута), Логан Дэй (9-я), Алихан Омирбеков (22-я) и Джастин Бэйли (52-я). У победителей шайбы забросили Данила Моисеев (12-я), Даниэль Усманов (22-я), Артём Пименов (34-я), Борна Рендулич (40-я) и Григорий Ващенко (58-я).

На данный момент в активе команд по 25 очков, но по дополнительным показателям "Барыс" занимает третье место в таблице Восточной конференции, а "Адмирал" - четвёртое.

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведёт на выезде с хабаровским "Амуром" 8 ноября.