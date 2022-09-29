"Барыс" совершил камбэк и одержал победу над "Спартаком"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 00:43 Комментарии 1
©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в Москве "Спартак", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спартак" на пятой минуте вышел вперед после шайбы Захара Арзамасцева. В этом эпизоде грубо ошибся голкипер "Барыса" Юлиус Гудачек. Больше в первом периоде голов не было. Во втором периоде соперники также не сумели отличится.

Развязка наступила в заключительном периоде. Уже на 41-й минуте Джереми Баркко сравнял счет. На 45-й Аркадий Шестаков вывел "Барыс" вперед, а Егор Петухов на 54-й минуте установил окончательный счет - 3:1 в пользу "Барыса".

2 октября "Барыс" примет ХК "Сочи". 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
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