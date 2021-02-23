"Барыс" сообщил о возвращении лидера и ситуации в лазарете перед матчем с "Ак Барсом"

Игра пройдет в Казани.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 10:40

Казахстанский "Барыс" рассказал о ситуации с травмированными игроками перед выездным матчем регулярного чемпионата КХЛ с казанским "Ак Барсом", передает корреспондент Vesti.kz.

"В лазарете к защитникам Виктору Сведбергу и Леониду Метальникову добавился Джесси Блэкер. Не поможет команде в ближайших встречах и вратарь Йони Ортио. Вернулся в общую группу нападающий Мэтт Фрэттин", - информирует пресс-служба столичного клуба.

Сам матч "Ак Барс" - "Барыс" состоится сегодня, 23 февраля, в Казани и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Метки:
Барыс в КХЛ Ак Барс Фрэттин Мэтт Ортио Йони
Хоккей КХЛ
0
Вчера 10:40
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