"Барыс" сенсационно проиграл аутсайдеру КХЛ

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Сегодня 21:49 Комментарии 1
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"Барыс" потерпел сенсационное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Нефтехимик" первым вышел вперед в матче, который состоялся в Астане. В первом периоде на 11-й минуте отличился Андрей Белозеров.

Спустя семь минут Джереми Бракко сравнял счет. Во втором периоде на 37-й минуте Андрей Чивилев поставил победную точку в этой игре - 2:1 в пользу "Нефтехимика", который перед этой встречей замыкал турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче 6 октября "Барыс" сыграет на выезде с "Торпедо".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Нефтехимик
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