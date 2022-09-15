"Барыс" сделал заявление по легионерам после первой победы в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" проинформировал о приезде канадского защитника Нельсона Ножье, сообщает пресс-служба. Он может сыграть с "Авангардом" сегодня, 15 сентября.

"Барыс" одержал первую победу в сезоне КХЛ, а в следующих играх может получить усиление состава.

"Рано утром в столицу прибыл новичок "Барыса" Нельсон Ножье. Решение о его участии в первом матче с "Авангардом" тренерский штаб примет ближе к началу игры.

Ожидается, что завтра в расположение клуба приедет и Юлиус Гудачек", - говорится в сообщении.

Ранее новый капитан "Барыса" Линден Вей был признан игроком дня, а в клубе высказались о дебюте новичков.

"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

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