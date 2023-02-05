"Барыс" сделал сообщение о своем лидере

Казахстанский "Барыс" рискует недосчитаться одного из своих лидеров на матч с московским ЦСКА в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации столичного клуба, в лазарете находятся Линден Вей, Дмитрий Гурков, Юрий Сергиенко. И с большой долей вероятности игру с ЦСКА пропустит приболевший Энтони Луис.

Встреча команд пройдет сегодня, 5 февраля, в Москве и начнется в 20:30 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

ЦСКА с 80 очками идет третьим в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 57 очками располагается на последнем, 11-м месте "Востока".

Далее подопечные Андрея Скабелки проведут два матча дома с питерским СКА (13 февраля) и минским "Динамо" (15 февраля).

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