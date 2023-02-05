Прямая трансляция матча "Барыса" с ЦСКА в КХЛ

Сегодня, 5 февраля, казахстанский "Барыс" матчем против московского ЦСКА закроет очередную выездную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в столице России и начнется в 20:30 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

ЦСКА с 80 очками идет третьим в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 57 очками располагается на последнем, 11-м месте "Востока".

При этом астанчане к этому противостоянию подходят, имея в пассиве три поражения подряд, которые потерпели в играх с московским "Динамо" (2:3, 1:2 в овертайме) и казанским "Ак Барсом" (1:2).

Далее "Барыс" проведет два матча дома с питерским СКА (13 февраля) и минским "Динамо" (15 февраля).

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы