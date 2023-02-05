"Обрушилось новое несчастье". "Барысу" вынесли неутешительный вердикт

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА - "Барыс". Он уверен в победе "армейцев", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в столице России и начнется в 20:30 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

"Беда, как известно, не приходит одна. И вслед за упорной, но малорезультативной игрой на "Барыс" обрушилось новое несчастье в виде поездки в столицу сопредельного государства. Там казахстанцев для начала обыграло "Динамо", а теперь им придется играть с еще более грозным соперником в лице ЦСКА.

Отдадим должное казахстанской команде, она не желает тихонько тонуть, делая хорошую мину при плохой игре. Бьется, цепляется, пытается, да только цеплялка нынче явно не того уровня, чтобы что-нибудь вытаскивать из лидеров КХЛ.

Поэтому я не только считаю, а практически уверен, что в предстоящем матче "Барыс" обречен. Даже в том случае, если ЦСКА начнет игру, как и против остальных заведомо более слабых клубов, в распальцованном состоянии и на прямых ногах. Совершенно не исключаю возможности, что даже после второго периода гости будут вести в счете, причем, возможно, даже не в одну шайбу. Но в конце концов "армейцы" не мытьем, так катаньем свое возьмут и к финальной сирене казахстанцев уконтропупят.

В предстоящем матче вполне может быть приличный тотал. И его вероятность, на мой взгляд, гораздо выше, чем вероятность пустого матча. Предположу, что тотал в итоге превысит 5,5. А ЦСКА наберет очередные два очка, не слишком заморачиваясь, причем сделает это в основное время", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

ЦСКА с 80 очками идет третьим в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 57 очками располагается на последнем, 11-м месте "Востока".

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