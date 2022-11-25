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"Барыс" сделал сообщение о канадском новичке

"Барыс" сделал сообщение о канадском новичке
©ХК "Барыс"

Сегодня, 25 ноября, "Барыс" проведет очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит московский "Спартак", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед этой встречей, которая пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени, казахстанский клуб сделал сообщение по двум игрокам.

"Вчера в расположение клуба прибыл Алекс Грант, сегодня он проведет первую тренировку в общей группе. С большой долей вероятности предстоящую игру пропустит Энтони Луис", - говорится в заявлении клуба.

О трансфере канадского новичка "Барыс" объявил 22 ноября. Одностороннее соглашение с ним будет действовать до конца текущего сезона.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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