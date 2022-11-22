"Барыс" объявил о подписании защитника сборной Канады

Канадский защитник Алекс Грант перешел в "Барыс", передают Vesti.kz. Об этом официально сообщается на сайте клуба.

Ранее хоккеист был внесен в список отказов в СКА из Санкт-Петербурга. В этом клубе в нынешнем сезоне он провел 16 матчей, в которых набрал шесть (1+5) очков.

Также в КХЛ в течение четырех сезонов он выступал за "Йокерит" - с 2018 по 2022 год.

В прошлом сезоне в составе национальной сборной Канады Грант выступал на Олимпийских играх в Пекине.

В "Барысе" он будет играть под номером 51. Контракт рассчитан до 30 апреля 2023 года.

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