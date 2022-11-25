Прямая трансляция матча "Барыса" со "Спартаком" в КХЛ

Сегодня, 25 ноября, "Барыс" проведет очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит московский "Спартак", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Онлайн-трансляция будет доступна по этой ссылке.

Перед этой игрой "Спартак" с 37 очками идет шестым в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 30 очками находится на девятой строчке на "Востоке".

Отметим, что этим матчем казахстанский клуб закроет очередную домашнюю серию в "регулярке". Следующие игры пройдут на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом" (28 ноября) и челябинским "Трактором" (30 ноября).

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