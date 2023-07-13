"Барыс" решил судьбу лучшего игрока сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

"Барыс" отправил голкипера сборной Казахстана по хоккею Андрея Шутова в "Номад". Вратарь приступил к предсезонным сборам в составе фарм-клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

В прошлом сезоне Шутов провел пять матчей на старте регулярного чемпионата КХЛ, после чего также был отправлен в "Номад".

Скандалом обернулся переход призера ЧМ по хоккею в "Барыс"

"Хотя на прошедшем чемпионате мира Андрей Шутов стал главным героем в составе сборной Казахстана. Во многом благодаря его самоотверженной игре команда смогла одержать три победы, обыграв Норвегию, Словакию и Словению, что позволило занять шестое место в группе. Судя по всему, все идет к тому, что главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка снова не будет доверять Андрею Шутову в предстоящем сезоне КХЛ. Именно поэтому в угоду белорусскому наставнику, бесславно и с треском провалившему прошлый сезон, в астанинский клуб был приглашен дорогостоящий канадский вратарь Эдди Паскуале, которому заплатят из бюджета около 650 миллионов тенге", - пишет источник.

Обнародованы зарплаты текущего состава "Барыса"

Напомним, Шутов был признан лучшим игроком в составе сборной Казахстана на ЧМ-2023, где национальная команда досрочно сохранила прописку в элите мирового хоккея.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ