Названы лучшие игроки сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею после сохранения прописки в топ-дивизионе

На чемпионате мира-2023 по хоккею назвали трех лучших игроков в составе сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Лучший вратарь - Андрей Шутов
Лучший защитник - Адиль Бекетаев
Лучший нападающий - Роман Старченко
Напомним, что сборная Казахстана досрочно сохранила прописку в элите мирового хоккея. Команда выступала в Риге (Латвия) в группе В.
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