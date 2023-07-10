Обнародованы зарплаты текущего состава "Барыса"

Телеграм-канал "Дядя Ваня" обнародовал годовые доходы текущего состава "Барыса", сообщают Vesti.kz.

По окончании сезона 2022/23 клуб покинули 13 игроков, 18 продлили контракты и еще пять - пополнили состав в межсезонье. Отмечается, что в "Барысе" осталось еще как минимум восемь свободных вакансий.

Трансферное окно в КХЛ открылось 1 мая. Подписывать новых игроков и производить обмены можно будет до 28 декабря.

Базовая зарплата хоккеистов "Барыса" в сезоне 2023/24 годов (тенге/доллары):

Эдвард Паскуале (Канада) - 315 млн (+14 млн) / 712 тысяч (по сравнению с прошлым сезоном +32 тысячи)

Алекс Гранд (Канада) - 281 млн (+63 млн) / 635 тысяч (+142 тысячи)

Майкл Шапю (Канада) - 203 млн (+77 млн) / 460 тысяч (+176 тысяч)

Джереми Бракко (США) - 174 млн (+53 млн) / 394 тысячи (+120 тысяч)

Давид Скленичка (Чехия) - 169 млн (новичок в КХЛ) / 383 тысячи

Нельсон Ножье (Канада) - 168 млн (+82 млн) / 381 тысяча (+185 тысяч)

Понтус Оберг (Швеция) - 164 млн (новичок КХЛ) / 372 тысячи

Иван Мищенко (Россия) - 145 млн (+48 млн) / 328 тысяч (+109 тысяч)

Роман Старченко (Казахстан) - 91 млн (минус 24 млн) / 207 тысяч (минус 54 тысячи)

Алихан Асетов (Казахстан) - 48 млн (+4 млн) / 109 тысяч (+10 тысяч)

Самат Данияр (Казахстан) - 33 млн (+9 млн) / 76 тысяч (+21 тысяча)

Дмитрий Гурков (Казахстан) - 29 млн (+9 млн) / 65 тысяч (+21 тысяча)

Аркадий Шестаков (Казахстан) - 29 млн (-) / 65 тысяч (-)

Андрей Шутов (Казахстан) - 19 млн (-) / 43 тысячи (-)

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