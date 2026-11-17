Столичный "Барыс" расстался с американским голкипером Хантером Шепардом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

Шепард присоединился к казахстанской команде минувшим летом и успел провести в её составе 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

За это время американский вратарь пропускал в среднем 3,37 шайбы за игру, а его процент отражённых бросков составил 87,5.

В "Барысе" поблагодарили голкипера за проделанную работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.



В прошлом сезоне американец получил возможность сыграть в НХЛ, проведя один матч за "Оттаву".

На уровне АХЛ он защищал ворота "Бельвиля", где принял участие в 15 встречах, пропуская в среднем 3,65 шайбы и отражая 88,5 процента бросков. Кроме того, Шепард сыграл пять матчей, включая плей-офф, за "Лаваль" - фарм-клуб "Монреаля".

В активе голкипера также два Кубка Колдера, завоёванных в составе фарм-клуба "Вашингтона" в 2023 и 2024 годах.