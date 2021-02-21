"Барыс" разгромно проиграл "Сибири" и не смог вернуться на шестое место Восточной конференции КХЛ

"Барыс" разгромно проиграл новосибирской "Сибири" в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 5:1. Дублем у победителей отметился Владислав Ушенин (24-я и 31-я минуты), а еще по шайбе забросили Дмитрий Саюстов (33-я), Олег Ли (52-я) и Данил Романцев (56-я). Единственный гол в составе "Барыса" при счете 0:5 забил Никита Михайлис, на 57-й минуте.

У "Барыса" после этого поражения осталось 66 очков. Столько же баллов у нижегородского "Торпедо", которое накануне обошло казахстанскую команду. "Барыс" пока седьмой, "Торпедо" - шестой, а "Атомобилист" - восьмой.

"Барысу" в "регулярке" КХЛ осталось провести три матча: с "Ак Барсом" (23 февраля), "Куньлунем" (25 февраля) и "Авангардом" (27 февраля).