"Барыс" разгромно проиграл "Северстали" и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

©
Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 19:12
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Северсталь 1:5

Голы: Лишка, 18 (0:1) ; Стенквист, 32 (0:2) ; Шестаков, 44 (1:2) ; Гераськин, 50 (1:3) ; Рооба, 55 (1:4) ; Кодола, 58 (1:5)

Нереализованные:

Турнирная таблица

"Барыс" проиграл череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ и потерпел третье подряд поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 5:1. Единственную шайбу у "Барыса" забросил Аркадий Шестаков. А Никита Михайлис прервал свою результативную серию.

"Барыс" с 18 очками остался на седьмой строчке Восточной конференции, но столько же баллов и у хабаровского "Амура", который идет восьмым. "Северсталь", которая выиграла четвертый подряд матч, набрала 24 очка и поднялась на седьмое место на Западе.

Следующий матч "Барыс" проведет 26 октября в гостях у новосибирской "Сибири", которая занимает девятое место на Востоке с 17 очками и одной игрой в запасе. А также "Сибирь" выиграла два матча подряд.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Северсталь


Показать комментарии
Хоккей КХЛ
3
Вчера 19:12
© 2008 - 2021 ТОО «EML»