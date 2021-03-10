"Барыс" рассказал о травмированных игроках перед гостевым матчем с "Металлургом"

В лазарете "Барыса" перед пятым матчем первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Металлургом", который пройдет в гостях, находятся три хоккеиста. Об этом казахстанский клуб сообщил на своем сайте.

От травм восстанавливаются защитники Виктор Сведберг и Леонид Метальников, а также нападающий Алихан Асетов.

Напомним, сегодня, 10 марта, команды проведут матч в Магнитогорске. Счет в серии до четырех побед - 2-2. После этого игра пройдет в Нур-Султане 12 марта. Для выхода во второй раунд Кубка Гагарина одной из команд нужно выиграть еще две встречи.

Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина