"Барыс" распродал все билеты на решающий матч плей-офф против "Магнитки"

Все билеты на шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ "Барыс" - "Металлург", который пройдет в Нур-Султане 12 марта, распроданы. Об этом сообщается на сайте казахстанской команды.

Клуб опубликовал обращение к болельщикам, в котором попросил не покупать электронные билеты в социальных сетях и других неофициальных источниках.

"Уважаемые болельщики!

В связи со сложившейся ситуацией приносим свои извинения и поясняем, что бронь предоставляется только согласно официальным письмам государственных служб, обеспечивающих безопасность на арене, сотрудникам ряда других государственных органов по служебной необходимости, а также партнерам Континентальной хоккейной лиги и клуба.

Хотим также обратить ваше внимание на то, что сейчас в различных социальных сетях продается очень много электронных билетов. Доводим до вашего сведения, что электронный билет должен быть приобретен только на официальном сайте на имя конкретного лица. Покупая билеты из других источников, вы рискуете приобрести двойной билет и остаться без места. За поддельный билет администрация клуба ответственности не несет, данные билеты будут считаться недействительными", - пишет клуб.

Напомним, сегодня, 10 марта, в Магнитогорске прошел пятый матч серии, в котором "Барыс" потерпел разгромное поражение. В серии до четырех побед "Металлург" ведет 3-2. В случае победы в Нур-Султане российский клуб выйдет во второй раунд плей-офф.